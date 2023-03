Entre vol-au-vent et bouchée à la reine…

Le vol-au-vent, et surtout le vol-au-vent à la belge, celui que l’on aime ici, même si en musique on devrait plutôt l’illustrer par des notes de fanfare que de heavy metal, j’aime bien en parler. Car nous avons ici une vraie passion pour "notre" vol-au-vent, même si la France l’a inventé, je le dis car la France nous écoute aussi !

Mais si on veut bien être précis, nous faisons en Belgique un peu de confusion entre vol-au-vent et bouchées à la reine. Au XIX° siècle, Antonin Carême, cuisinier des rois, roi des cuisiniers met au point un feuilletage de la taille d’une soupière, le garnit de poule, d’abats, de sauce crémée et trouve que son feuilletage est si léger qu’il vole au vent " se non è vero è ben trovato ".