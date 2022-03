Entre Tram’Ardent et ses sous-traitants, une guerre de tranchées risque de retarder encore le chantier

Au sein de groupe Tram’Ardent, c’est une filiale de la société française Colas qui se charge de construire l’infrastructure, les rails, les stations, le dépôt. Elle a conclu un accord avec une association de sous-traitants pour les déplacements d’impétrants, les câbles électriques, les conduites de gaz, les canalisations d’eau. Tous ces travaux, tout au long du tracé pour une somme forfaitaire, une grosse trentaine de millions.

Mais le diable se niche dans les détails du contrat. Et d’âpres discussions paralysent actuellement l’avancée du chantier. Pour l’association des sous-traitants, la convention concerne uniquement les interventions sur ce que les spécialistes appellent le "GLO", le gabarit libre d’obstacle, c’est-à-dire la superficie qu’il faut dégager pour le passage des rames au sens strict, et pas ce qui touche à l’aménagement des espaces publics, aux alentours. La tension se focalise actuellement en deux points du réseau, à Droixhe où il faudrait déménager un tuyau de gaz moyenne pression qui passe juste en dessous de nouveaux poteaux d’éclairage, et sur un quai du quartier nord où, à cause de l’élargissement des emplacements de stationnement automobile, les bordures du futur trottoir et la rigole imposent de bouger une adduction de la compagnie des eaux. Pour Tram’Ardent, c’est prévu dans le permis d’urbanisme, c’est donc compris dans le prix.