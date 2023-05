Entre tradition et controverses : immersion dans le monde méconnu des sumos

Outre les différentes polémiques qui touchent aujourd’hui la communauté sumo, ce documentaire pointe également du doigt l’absence totale de femmes dans ce milieu.

Et pour cause : l’accès aux arènes de combat leur est rigoureusement interdit à cause d’une ancienne croyance shinto, voulant que le sang, et par extension les menstruations, soit considéré comme une souillure.

Entre respect des traditions ancestrales et archaïsme, le sumo semble donc peiner à trouver un positionnement adéquat ces dernières années. Pourtant, bien que les langues de beaucoup restent encore liées, les années 2000 ont vu de nombreux scandales relatifs à des mauvais traitements au sein des écuries remonter à la surface.

La preuve qu’un vent de changement souffle sur le pays de soleil levant ?

"Japon : dans le monde ultra secret des sumos", un documentaire à voir ce dimanche 28 mai à 21h30 sur La Trois et sur Auvio pendant les 3 mois suivants.