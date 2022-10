Entre ''touchdown'' et ''panier'' le coeur de Jeff Ament, le bassiste de Pearl Jam, balançait...

Deux sports pour le prix d’un, et tout cela avec un bassiste (Private joke'' pour les amis musiciens dont il est souvent la tête de turc)! Jeff Ament, Pearl Jam, était la fierté de sa high School de Big Sandy dans le Montana. Il y jouait au football et au basket, sur le coup : il était plutôt très bon dans sa catégorie dans les deux disciplines.

En football, il a été nommé All State lors de sa dernière année. Comprenez la sélection des meilleurs joueurs de l’état. Un peu comme la sélection provinciale chez nous mais fois 40 à l’échelle des États-Unis et avec une reconnaissance qui n’a rien à voir avec celle en Belgique. Parallèlement, il était aussi, la même année, l’un des meilleurs ''scoreurs'' de la division dans laquelle évoluait son équipe de basket. Jeff Ament, futur bassiste de Pearl Jam, avait de sérieux espoirs de jouer au basket en NCAA, le célèbre championnat de basket universitaire et antichambre de la NBA. Il entame des études de graphisme dans l’université locale et intègre l’équipe de basket. La section graphisme va ensuite fermer et ses rêves de basket ne progressant pas comme prévu, il va donc se tourner vers un autre domaine dans lequel il va plutôt bien réussir.