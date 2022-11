Entre thriller gastronomique et thriller journalistique, le coup de cœur de Cathy balance

''She Said'', un film qui s’inspire, justement, d’une histoire qui a secoué le monde du cinéma : l’affaire Weinstein, du nom de cet ex-producteur tout-puissant condamné pour agressions sexuelles.

Le film se concentre sur les coulisses de l’enquête du journal le New York Times en 2017. Une enquête qui a causé la chute spectaculaire de Weinstein, et puis par effet domino, qui est également à l’origine du mouvement MeToo, qui a libéré la parole de milliers de femmes à travers le monde. Écrit comme un thriller, ce film est une ode au journalisme d’investigation, un hommage au laborieux travail de ces deux reporters qui ont permis de briser un énorme tabou dans le monde du cinéma. Des journalistes engagées, confrontées aux intimidations musclées du clan Weinstein, qui ont recoupé minutieusement leurs sources, qui ont croisé et vérifié de nombreuses pistes et informations. On découvre par exemple de quelle manière elles ont mis des mois à gagner la confiance des victimes, espérant que leur témoignage permette de briser le système qui rendait le producteur intouchable. Un peu comme ''Spotlight'' il y a quelques années, le film primé aux Oscar qui évoquait un scandale de pédocriminalité dans le clergé de Boston. On peut penser aussi aux ''Hommes du président'' sur le scandale du Watergate, on est dans cette lignée-là, si ce n’est que ''She Said'' évoque aussi en filigranes la force du collectif et la solidarité féminine. Les actrices Zoe Kazan et Carey Mulligan tiennent les deux rôles principaux avec autant de sobriété que de conviction. On peut sans doute reprocher au film une forme un brin classique, voire répétitive. La mise en scène se fait en effet discrète pour mieux mettre en valeur le courage des protagonistes. Ce traitement sobre évite tout sensationnalisme, d’ailleurs, aucune des agressions sexuelles n’est jamais montrée à l’écran. Dignité et résilience sont les mots-clés de ce thriller journalistique captivant.