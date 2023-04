Entre soutien, regrets et satisfaction : les réactions politiques à la démission de Sarah Schlitz

Le vice-président d’Ecolo souligne que la secrétaire d’Etat démissionnaire "n’a cessé de lutter contre toutes les violences faites aux femmes" et "a fait avancer la cause féministe comme aucune autre ministre avant elle", portant "haut et fort un discours progressiste et inclusif", qu’elle continuera à défendre, selon Jean-Marc Nollet, comme députée à la Chambre.