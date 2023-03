Entre soul, country-rock et blues, ''Please Don’t Let Me'' single de Dylan Gerard

De la douceur du sud pour une escale à Macclenny, ville paisible et pittoresque de Floride. Originaire de la région, Dylan Gerard est un jeune artiste qui rend hommage aux sons rétro classiques tout en restant à l’écoute de la musique country actuelle.

Un style de vie décontracté avec de nombreuses possibilités de loisirs et d’activités. La ville est fière de son patrimoine, de sa communauté et de son engagement envers l’éducation et le bien-être de ses habitants : de nombreuses aires de jeux, terrains de sport, sentiers de randonnée et espaces de pique-nique, de vastes espaces verts et de magnifiques parcs. Le Memorial Park est d’ailleurs l’un des parcs les plus populaires de Macclenny, offrant un espace de détente pour les familles et les amis. Macclenny fait partie du Comté de Baker, ce dernier compose, avec d’autres comtés comme Duval ou St Johns, l’aire métropolitaine de Jacksonville.

La voix au timbre soulful, les influences de Dylan Gerard sont nombreuses, entre soul et blues, d’Otis Redding à Bonnie Raitt, en passant par le country-rock influencé par Willie Nelson et Johnny Cash, mais aussi des groupes comme les Eagles ou Lynyrd Skynyrd.