Entre science et scandales : Masters & Johnson, le couple qui a lancé la révolution sexuelle aux États-Unis

En 1957, au Washington Hospital de Saint-Louis, dans l’État du Missouri, William Masters et Virginia Johnson réalisent les premières séances de leur étude... révolutionnaire.

À travers un miroir sans teint, ils observent la pièce voisine : une ancienne salle d’opération réaménagée pour les besoins de l’étude. Ils ont remplacé la table d’opération par un petit lit double, agrémenté d’oreillers et de draps blancs.

Une disposition qui traduit l'incongruité de l'expérience qui suit. Car après des semaines d’argumentation, William a obtenu le feu vert du doyen de l’hôpital mais ils n’ont pas droit à l’erreur. Il leur a été vivement recommandé de se montrer discrets. L'étude promet d'être aussi tonitruante qu'excitante. Elle chamboulera la communauté scientifique et surtout, le monde.

En plein cœur de l'Amérique puritaine, Masters & Johnson sont les premiers à observer, pour la science, des hommes et des femmes avoir des rapports sexuels. Ils observent les différentes étapes de stimuli qui mènent jusqu'à l'orgasme. Neuf ans plus tard, ils publieront leurs observations dans la Réponse sexuelle humaine, un best-seller que leur pays s'arrache et condamne à la fois.

Masters & Johnson restent les pionniers de la révolution sexuelle : ils ont brisé les mythes et les tabous sur la masturbation, la taille du sexe, la sexualité des seniors et les prétendus dangers de la pénétration. Ils sont à la genèse de la thérapie de couple mais aussi à l'initiative de plusieurs controverses. L'Heure H n'élude aucun sujet sur les expériences du couple de scientifiques.