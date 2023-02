Entre scepticisme et tentative de projection : le bilan du mercato d’Anderlecht

Les supporters espéraient un feu d’artifice pour sauver une saison morose. Il n’en a finalement rien été. Malgré les promesses faites par Wouter Vandenhaute il y a quelques semaines, Anderlecht est resté très attentiste au rayon des arrivées lors de ce mercato hivernal. Seul le vétéran Islam Slimani a débarqué à Saint-Guidon en toute fin de soirée, s’érigeant comme le 2e renfort des Mauves après Anders Dreyer.

Et comme au niveau des départs, la colonne est bien plus fournie et que le Sporting s’est tour à tour séparé de Julien Duranville, Fabio Silva, Sebastiano Esposito, Wesley Hoedt et Anouar Ait El-Hadj, au moment de faire le bilan, c’est forcément un peu mitigé. C’est en tout cas le principal enseignement qui ressort des avis de nos spécialistes.