Entre rire et panique, quand la tâche de tourneur de page vire au cauchemar

Si vous avez déjà assisté à un récital de piano, il est fort possible que vous ayez déjà vu une ou un tourneur.se de page, s’asseoir sur une chaise à côté du pianiste et suivre attentivement la partition de celui-ci pour lui tourner les pages au bon moment. Tourner une page, un geste qui semble anodin mais qui, s’il est mal exécuté, peut provoquer des situations des plus cocasses et embarrassantes.

Lors d’un récital de piano, le rôle d’un tourneur de page est tout aussi essentiel qu’il est ingrat. En retrait, assis sur une chaise à la gauche du pianiste, le tourneur de page suit consciencieusement la partition du pianiste, se lève lorsque le pianiste arrive à la fin de sa page. S’ensuit alors une chorégraphie bien calibrée : le tourneur de page se penche sur la partition, en faisant attention à ne pas gêner la vision du pianiste, saisit le coin supérieur de la page de droite et attend le bon moment ou un signe de tête du pianiste pour retourner rapidement la page, pour ensuite se rasseoir en attendant le prochain changement de page.

Mais si on ajoute un petit grain de sable dans les rouages de cette chorégraphie, un coin de page moins accessible, une main qui tremble, un geste un peu trop brusque ou tout simplement une seconde d’inattention, la situation peut très vite devenir chaotique, tant pour le pianiste que pour le chef d’orchestre. Récemment, nos collègues de Classic FM ont partagé une vidéo datant de 2021, illustrant à merveille le cauchemar de tout tourneur ou tourneuse de page.

La scène se déroule durant un récital de la violoniste Eve Gigova et de la pianiste Angela Todorova. Alors que les deux musiciennes sont en train d’interpréter la "Méditation" pour violon et piano de Tchaïkovski, la tourneuse de page, qui se préparait à tourner la dernière page de la partition, a malencontreusement fait glisser la partition à l’intérieur du piano. Une situation des plus cocasses qui n’a pas empêché la pianiste de continuer à jouer, non sans ravaler un début de fou rire.

La tourneuse de page a, quant à elle, tout fait pour retrouver les précieuses feuilles qui s’étaient cachées à l’intérieur du piano, et a finalement réussi à les récupérer, permettant à Angela Todorova de terminer le morceau avec plus de sérénité.