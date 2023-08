Entre renouveau et amalgames, cap sur Budapest, la nouvelle destination tendance des vacanciers

Ce jeudi, Le Doc du Bourlingueur vous emmène à la découverte de Budapest, une ville à deux visages, puisque face au vent de modernité qui souffle sur l’Europe, les mouvements réactionnaires d’extrême droite prônent un "retour aux valeurs familiales".

Après plus de 45 ans sous occupation soviétique, la capitale hongroise est aujourd’hui une ville libérée et en constant renouvellement, par laquelle se laissent séduire de plus en plus de vacanciers.

Au nombre des attractions incontournables de Budapest, on compte bien évidemment ses bains en plein air. Au total, la ville en compte plus d’une centaine, les plus connus étant les thermes de Széchenyi. Et pour cause : outre ses 6000 mètres carrés de surface et son architecture néobaroque, ce complexe balnéaire abrite une quinzaine de piscines intérieures ainsi que trois bassins extérieurs, dont l’eau avoisine les 29 degrés quelle que soit la saison. De quoi en mettre plein la vue aux nombreux touristes et locaux qui viennent chaque jour s’y délasser.

À un peu plus de 5 kilomètres de là, la station thermale de Gellért, cependant, n’est pas en reste. Avec un style art déco et une eau riche en minéraux, réputée pour ses vertus médicinales, le spa attire tant les vacanciers que les locaux, parmi lesquels on compte plusieurs habitués.

Et ce n’est pas tout ! La nuit, le spa fait également office de boîte de nuit, abritant jusqu’au petit matin des fêtes impressionnantes, avec une ambiance comparable à celle du festival de Sziget, qui a rassemblé pas moins de 450.000 festivaliers lors de son édition 2022.