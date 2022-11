Entre protection et tourisme : Le patrimoine grec de l’Unesco en quête d’un équilibre

Au sommet de la saison touristique en août, Lina Mendoni et le ministre du Tourisme Vassilis Kikilias s’étaient félicités de la venue de "16.000 touristes" par jour sur l’Acropole, un nombre en forte augmentation par rapport à l’année dernière.

La Grèce connaît une envolée du nombre de visiteurs. Sur les neuf premiers mois de 2022, le nombre de touristes étrangers a plus que doublé par rapport à l’année dernière, déclenchant un débat sur la menace de "surtourisme" qui pèse sur le pays.

Pour tourner la page à la crise économique de la dernière décennie puis de la pandémie de coronavirus, Athènes a mis en tête de ses priorités le développement du tourisme, moteur de l’économie du pays, un choix toutefois contesté par des experts.

"La crise grecque a exacerbé le recul du critère scientifique […] au profit de la croissance, qui est maintenant une priorité plus que jamais" et ne favorise pas "le développement durable", explique Yannis Theocharis, archéologue au ministère de la Culture et vice-président de l’Union des archéologues grecs.

Il déplore que "de nombreux monuments ont été détériorés" par des travaux de développement. "Les entrepreneurs s’impliquent dans la restauration pour des raisons lucratives" et non pas culturelles, estime-t-il.

L’acropole d’Athènes a été au cœur d’une polémique il y a deux ans quand l’installation d’un ascenseur et d’une nouvelle rampe en béton ont été présentés comme "nécessaires" par le gouvernement pour améliorer l’accessibilité pour les personnes handicapées.

Certains archéologues avaient alors dénoncé "une approche technocratique" "ayant altéré esthétiquement le monument".