Entre promesses non tenues et manque d'encadrement, le "far west" des applications de santé.

Car les belles promesses sont souvent bâties sur du vent, alerte-t-il. La grande majorité des applications téléchargeables par le grand public n'ont en effet pas prouvé leur efficacité. Une étude menée par une équipe française et publiée en juillet dans le Journal of Medical Internet Research (JMIR) a mis en lumière ce problème. Sur 68 applications françaises analysées, 64% n'avaient réalisé aucune étude clinique pertinente avant leur commercialisation.

Et seules 21% des applications avaient réalisé une étude randomisée, un protocole expérimental destiné à mesurer leur efficacité.

Notamment parce que ces études ont un coût (plusieurs dizaines de milliers d'euros) et ne sont pas rendues obligatoires.

"Il n'y a pas le même circuit pour une application en médecine que pour le circuit du médicament par exemple", regrette Rémi Sabatier, cardiologue au CHU de Caen et vice-président de l'Institut national de e-santé, qui cherche à structurer cet écosystème. "Il y a eu des applications qui proposaient une mesure de la tension et qui étaient complètement bidons", relève-t-il. Ce qui est "très ennuyeux parce que les gens qui les utilisaient pensaient surveiller leur tension" et étaient donc mis en danger.