Entre préparation à l'Euro 2022 et éliminatoires de la prochaine Coupe du monde, l'alléchant programme des Red Flames

Pour préparer l'Euro 2022, les Red Flames vont participer à quatre matchs amicaux au total en juin prochain. Elles affronteront l’Angleterre à Wolverhampton le 16 juin prochain, puis ensuite l’Autriche et le Luxembourg les 26 et 28 juin en Belgique. Un quatrième match devrait être organisé fin juin avant de partir pour l'Angleterre là où se déroulera le Championnat d'Europe du 6 au 31 juillet 2022.

Amicaux :

16/06 : Angleterre - Belgique

26/06 : Belgique - Autriche

28/06 : Belgique - Luxembourg

L'Euro 2022 débutera le 10 juillet prochain pour l’équipe nationale belge féminine de football qui affrontera l'Islande. Ensuite, les Red Flames affronteront la France et l'Italie, le 14 et 18 juillet prochain. Les deux premières équipes de chaque groupe se qualifieront ensuite pour les quarts de finale qui se dérouleront entre le 20 et le 23 juillet. Les demi-finales se dérouleront les 26 et 27 juillet tandis que la finale se jouera à Wembley le 31 juillet.

Programme des Red Flames lors de l'Euro 2022 :

10/07 : Belgique - Islande

14/07 : France - Belgique

18/07 : Italie - Belgique