Entre Poutine et Zelensky, le cœur de Xi Jinping balance. Le trouble jeu de la Chine en Ukraine

En coulisses par contre, les diplomaties respectives, dans tout ce qu’elles ont de plus secret, s’affairent. À Kiev, les hommes de Pékin, les fameux " chen diyu " du Ministère de la Sécurité de l’Etat (Guoanbu en chinois), tentent de convaincre l’Ukraine et ses partenaires d’adhérer à la feuille de route de Xi Jinping, condition non négociable afin d’intercéder officiellement. Un délicat numéro d’équilibriste entre les deux belligérants donc que celui de la Chine, au cœur duquel les autorités militaires et politiques de Pékin se font leur propre idée de la situation réelle afin d’anticiper les évolutions à venir et éviter de se retrouver du mauvais côté le moment venu.

Plus pragmatiquement, pourquoi la Chine aurait-elle intérêt à intercéder auprès de la Russie en faveur de l’Ukraine ? A priori, non pas pour plaire à Kiev, Washington, Londres ou Bruxelles, mais plutôt pour améliorer son image écornée sur la scène internationale par la crise du coronavirus et ses conséquences, afin notamment de gagner du temps pour atteindre un objectif plus large (asseoir et étendre son influence en Asie, Taïwan inclus, développer sa puissance nucléaire et militaire, etc.) en réduisant la pression extérieure.