Entre post-rock et ride fantastique, embarquez pour la Jam Session de Naked Passion

Aujourd’hui, ils se placeraient dans un rock alternatif tendant vers le post-rock, avec des mélodies atmosphériques, de belles guitares et pas mal de reverbes mais aussi un côté plus brut et plus direct. Oscillant entre ces deux ambiances, c’est comme ça que le groupe voit leur projet se dessiner, s’amusant à déstructurer les tempos et les signatures rythmiques afin de faire évoluer la dynamique de leurs morceaux, leur conférant une énergie parfois plus calme et parfois plus intense.

Leur musique est comme un puzzle dont ils ont les pièces sans le modèle à suivre, qu’ils cherchent à bricoler afin de donner un ensemble cohérent.



C’est de cette façon qu’ils articulent leur processus de composition : ils se réunissent dans leur local de répétions une fois par semaine, et à base de jam et d’une idée que l’un des membres propose ils s’emploient à construire autour quelque chose, de le construire de bout en bout jusqu’à ce qu’il se dessine comme une évidence pour le quatuor, leur procurant un sentiment indescriptible qu’ils n’ont pas envie de perdre. D’un côté ils essayent de créer des compositions extrêmement réfléchies, mais de l’autre le processus de composition leur vient quand ils jouent sans qu’ils ne le contrôlent forcément.