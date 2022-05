Entre poème et nymphe, une échappée lyrique

Si vous connaissez Lana del Rey, c’est sans nul doute grâce au titre " Video games " et qui l’a littéralement fait exploser aux oreilles du monde en 2012. Chanteuse complexe et fascinante, c’est un savant alliage entre douceur mélodieuse et rimes percutantes.

Ses morceaux sont souvent symboliques et sujets à de nombreuses interprétations : c’est donc sans grande surprise que vous êtes sur le point de découvrir… Son premier recueil de poèmes ! " Violet bent backwards over the grass " ou " Violette sur l’herbe à la renverse " traduit en français (par Aurore Vincenti et Cécile Coulon s’il vous plaît), nous propose 19 poèmes plus une série de haïkus.