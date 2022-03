Entre partir et rester, les Ukrainiens continuent à croire en la solidarité

Darya Bibikova a fui Kiev il y a quelques jours. Elle est avec sa famille dans la ville de Khmelnytskyi, plus à l’ouest, entre Kiev et Lviv. Ils ont pu trouver une maison qu’ils occupent avec la nièce de Darya, et son bébé.

Darya parle de la fuite, de la peur pour ses parents restés à Kiev, de son mari qui pourrait être mobilisé. "En ce moment, heureusement, on se sent plutôt en sécurité avec ma famille, avec mon mari et mes enfants, nous raconte-t-elle par Skype. On est chez la cousine de mon mari et on est venu ici la nuit du 26"… Deux jours après le début de l’invasion russe…

Les deux enfants de Darya ont 10 et 5 ans, ils ne sont plus scolarisés depuis, "l’école à Kiev est de toute façon fermée", dit-elle, en ajoutant que si cela dure, il faudra trouver des solutions. "Je suis de Kiev, je travaille à Kiev, on habite dans un petit village, enfin une cité satellite de Kiev. Mais le matin, le 25, on s’est dit que comme c’est la partie est du pays on est plus exposé au risque de rester sous le contrôle de la Russie… On va nous prendre notre langue, on va nous prendre notre identité. C’était vraiment un moment de panique, parce que même encore le 24, on se disait qu’on allait peut-être rester, mais très tôt le matin, le 25, on est parti."

Les parents de Darya, trop âgés, sont restés sur place. La famille reste en contact avec eux, "on a eu très très peur pour eux. Mais ils disent que chez eux, paradoxalement, c’est plus calme." Car certains amis de la famille à Kiev ont dû s’installer dans des abris, il y en a d’autres qui entendent continuellement des bruits de combats. Et puis il y a une famille qui a perdu sa maison, il s’agit de quelqu’un avec qui j’ai fait mes études, il a 2 enfants. Maintenant je n’ai pas encore eu beaucoup de nouvelles d’eux, mais heureusement, eux, ils sont vivants. Mais je sais que leur quartier a été complètement dévasté."

Darya en est certaine : "Il y a l’armée ukrainienne qui nous défend, et on a confiance", affirme-t-elle. Son mari est en âge d’être mobilisé, d’après la loi sur la mobilisation générale. Malgré les malheurs et la peur Darya veut croire que la solidarité des Ukrainiens pourrait mener à la victoire : "Ce qui se fait ici sur place, c’est une vraie mobilisation populaire. Dans une salle de cinéma, il y a un véritable état-major qui est organisé, pour, d’une part, aider les déplacés, faire des listes de produits nécessaires, de médicaments nécessaires, enfin toutes les démarches de ce qu’il faut apporter. Il y a au centre-ville, mais aussi en sortie de la ville, des sacs remplis de sable. J’ai vu des gens qui venaient proposer un logement, accueillir des personnes. Il y a une résistance à laquelle (Poutine) ne s’attendait pas !"