Entre ouverture et charia à la lettre, l'Arabie Saoudite saisit des jouets arc-en-ciel pour défaut de conformité "à la foi musulmane"

Elle ajoute les homosexuels condamnés dans ce pays sont exposés à des peines de flagellations ou d'emprisonnement jusqu'à la peine capitale. "Malheureusement, comme on est dans l'opacité, on ne connaît pas le nombre de personnes exécutées pour cette raison, mais la peine de mort y a encore été évoquée par un rapport du département d'Etat américain en 2020".

"Une politique d'ouverture imposée par un état autoritaire"

"Même la politique d'ouverture du prince héritier est une politique d'ouverture imposée par un état autoritaire", poursuit la spécialiste qui pointe aussi le contexte géopolitique: "Aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, l'Europe et les Etats-Unis dépend beaucoup plus du pétrole des monarchies du Golfe dont l'Arabie Saoudite".

Le président américain Joe Biden est d'ailleurs attendu en juillet dans le royaume, où il devrait, selon les observateurs, chercher à obtenir des Saoudiens une augmentation de leur production de pétrole.

Guerre et realpolitik

"Ce contexte géopolitique fait que les responsables saoudiens se sentent les mains plus libres, par exemple pour interdire ces jeux arc-en-ciel et être ouvertement contre l'homosexualité", hypothèse Jihane Sfeir, "alors qu'avant, on essayait de davantage le cacher, avec une couverture médiatique imposée par la nouvelle politique de MBS pour adoucir l'image de l'Arabie Saoudite".

En avril, le pays avait aussi demandé à Disney de supprimer les "références LGBTQ" du film de Marvel "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", ce qui lui avait été refusé. Le film n'avait finalement pas été projeté dans le pays.

Idem pour le dernier film d'animation de Disney, "Buzz l'Éclair", qui contient une fugace scène de baiser entre deux femmes vivant ensemble. Il vient d'être interdit en Arabie saoudite et dans plus d'une douzaine d'autres pays et territoires du Moyen-Orient et d'Asie.