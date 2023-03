Entre orage intérieur et violence policière, Jies s’engage avec poésie dans son dernier single

Tu t’inspires des codes de la chanson française et du rap. Comment procèdes-tu pour trouver tes mélodies ?

Pour trouver mes mélodies, souvent, ça part de la guitare. J’essaie de trouver des accords qui matchent entre eux. Parfois, c’est un peu instinctivement. Après, je me crée une sorte de " yaourt " petit à petit. Puis, la chanson se construit d’elle-même. J’essaie de trouver un thème. Parfois, ça peut partir simplement d’une phrase que j’ai notée dans mon bloc-notes sur mon téléphone. Au fur et à mesure, je trouve un thème et j’essaie de développer les paroles en fonction de ça.

D’ailleurs, quelles sont tes influences musicales, tant dans le rap que dans la chanson française ?

Dans la chanson française, et peut-être même plus dans la pop, je dirais : Stromae. J’aime beaucoup l’idée qu’il a de pouvoir dire des choses fortes avec des mots simples. Je trouve ça vraiment dingue. Quand j’ai commencé à écrire en français, au départ, je voulais (et j’ai commencé à) écrire des phrases super compliquées, super longues. Pour essayer de parler d’un truc simple, je me prenais beaucoup la tête. Puis, je me suis rendu compte que parfois on pouvait simplement aller droit au but et à partir du moment où c’est sincère, c’est plus compliqué de sonner faux, si ça vient du cœur.

Côté rap, dans les noms qui me viennent en tête, il y a Laylow pour l’univers qu’il a su créer. Sopico, pour le mélange qu’il a réussi avec la guitare et le rap. Sinon, durant l’adolescence, j’ai beaucoup écouté 50 cent et Eminem dans le rap américain.

Parlons maintenant d’Enfants perdus ton nouveau single qui est sorti ce vendredi 10 mars. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l’histoire derrière le morceau ?

Ça fait un petit temps que je l’ai écrit. Ce morceau est né suite à un événement marquant. C’est lié à une arrestation policière injustifiée dont j’ai été victime.

Je travaillais aux Pays-Bas. Je pense que c’était en 2018, 2019. J’étais parti pour avoir un contrat de travail. J’ai commencé à donner mes documents administratifs, mon passeport et la personne de l’administration m’a dit : "mettez-vous sur le côté". Puis deux policiers sont rentrés dans l’administration, deux douaniers. Ils m’ont demandé de vider mes poches et puis ils m’ont fait comprendre qu’ils pensaient que j’avais un faux passeport ou un passeport falsifié. Ils m’ont mis les menottes devant tout le monde et m’ont emmené au poste de police.

J’étais en train de leur dire que j’étais bien la personne que je prétendais être, que même sur internet, ils pourraient voir des liens et qu’ils pourraient confirmer que c’était bien moi. De là, ils me surnommaient "la star" en rigolant. C’était vraiment n’importe quoi. J’étais complètement estomaqué par rapport à la situation. Au fur à mesure, ça devenait de plus en plus sérieux. Je leur disais "téléphonez à l’ambassade, à la commune en Belgique". Un avocat commis d’office est arrivé. Il m’a demandé si je disais vraiment la vérité.

Après 4-5 heures, à ce moment-là, ils m’ont dit "on va faire appel à des experts et ces experts vont nous dire si c’est bien la vérité ou pas". Ils ont ouvert la cellule et puis je suis sorti. Ils m’ont raccompagné à ma voiture en me demandant si je voulais faire le retour avec ou sans les menottes. Une sorte d’humour ou de cynisme mal placé.

Je ne sais pas trop pourquoi cette situation est arrivée. Sur le moment, j’ai vraiment vécu cet événement d’une façon violente. J’ai eu un peu du mal à pouvoir l’exprimer. On m’a proposé des interviews et de pouvoir en parler ou de porter plainte.

Au fur et à mesure du temps, tout doucement, j’ai commencé à écrire par rapport à cet événement. Et puis il y a eu la mort de Georges Floyd et les manifestations Black lives Matter… Ça a encore conforté l’idée qu’il fallait que je parle de cette histoire et que j’étais loin d’être une personne isolée par rapport à ce fait-là, qu’il y a d’autres personnes qui vivent des choses pires que celle que j’ai vécue. Je pense qu’il y a un an, j’ai réussi à mettre des mots sur cette histoire et à trouver une mélodie qui va avec. J’ai travaillé avec YunsProd, un Liégeois avec qui on compose. On a fait une dizaine de versions différentes de la chanson. Et puis maintenant elle a la couleur qu’elle a aujourd’hui.