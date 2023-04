« Entre ombre et lumière » : quand un village du Togo s’éclaire grâce au travail des femmes

Ces dernières années, et plus encore avec l’augmentation des coûts de l’énergie, de plus en plus de particuliers chez nous installent des panneaux solaires. En quelques mois à peine, les commandes ont doublé, voire triplé. En nombre de panneaux solaires par habitant, la Belgique se placerait même au 5e rang mondial !

La réalité africaine est bien entendu toute autre. La moitié de la population n’a pas encore accès à l’électricité. Grâce à des conditions météorologiques idéales, l’énergie solaire pourrait jouer un rôle important dans l’électrification.

Le projet que nous allons suivre dans ce documentaire est d’autant plus intéressant, qu’il est porté par des femmes que rien ne prédestinait à cela. On suit ici le parcours de Tassi, Jeannette, Akouavi et Hotitodé, quatre villageoises illettrées, mères et femmes aux foyers dans un village au sud du Togo. Agées de 40 à 65 ans, elles ont bénéficié, via une ONG locale, d'une formation en Inde de 6 mois en installation de panneaux solaires. Aujourd'hui, grâce à elles, presque tous les foyers de leur petit village d’Agomé-Séva, ont été éclairé à l'énergie solaire. Le métier d’électricien ne leur était pourtant pas prédestiné et grâce à l’électrification solaire, elles ont contribué ainsi au développement social de leur village.

Mais tout n’est pas si simple. Aujourd’hui, leur travail se heurte au refus de certains villageois qui ne veulent plus payer les frais mensuels d’entretien. A travers leur combat, on découvre la fragilité de ce premier projet de développement durable porté par des femmes en milieu rural dans ce petit pays. Leur histoire pose la question de la pérennité de ce type de projet et nous questionne aussi sur le sort réservé aux femmes et à leurs aspirations.

Les films du siècle en coproduction avec Dérives / Clin d’œil Films / la RTBF / VRT Canvas et le CBA

Entre ombre et lumière: un film réalisé par Hélène Bocco à voir ce samedi 1er avril à 23h35 sur La Trois (ainsi que le dimanche 02 avril à 18h30 sur Arte Belgique) et à revoir sur Auvio