Entre neige et sécheresse, quels sont les faits météorologiques marquants du mois de mai ?

De manière générale, on notera que la moyenne d’ensoleillement pour un mois de mai, à Uccle, station de référence de l’IRM, est de 191,0 heures de soleil. Le mois de mai le plus ensoleillé depuis le début des relevés fût celui de 2020 avec ses 301h et 14 minutes de soleil enregistré et le moins le plus "sombre" celui de 1984… À peine plus de 67h de soleil !

Du côté du mercure, la moyenne se situera généralement entre 12 °C et 15.5 °C. 2008 fut sans contexte le mois de mai le plus chaud enregistré (16.4 °C) et le plus froid fût enregistré en 1902 : 8.5 °C.