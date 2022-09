Entre menaces et obstacles, l’accès à l’avortement reste à géométrie variable en Europe

Sur le papier, l’accès à l’avortement semble être largement acquis en Europe. La réalité est pourtant bien plus préoccupante : l’IVG reste un droit menacé et à géométrie variable, même chez nous. Entre délais et obstacles, voici l’état des lieux de l’interruption volontaire de grossesse sur le sol européen.

À l’occasion de la journée mondiale de la lutte pour le droit à l’avortement, le Centre d’Action laïque a souhaité faire le point, pays par pays, sur les obstacles en matière d’accès à l’IVG en Europe. En effet, "le continent le plus favorable à l’autonomie de décision des femmes" est loin d’être épargné par les mouvements conservateurs et intégristes. L’IVG reste donc un droit fragile, même sur le territoire européen.