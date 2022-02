Entre menaces et insultes, le quotidien de Lina sur les applications de rencontre

Des menaces, Lina* elle aussi en a reçues de la part d’hommes présents sur les différentes applications de rencontre qu’elle fréquente. "Pour rigoler, je dis souvent que j’étais la seule sur Tinder quand je m’y suis inscrite, car c’était au tout début, en 2012. Je suis également inscrite sur Adopte un mec depuis des années et plus récemment sur Facebook rencontres", explique-t-elle aux Grenades.

►►► Retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF qui dégoupille l’actualité d’un point de vue féministe

"Mon quotidien ? Des hommes avec qui je ne matche pas ou à qui je ne réponds pas sur ces applis qui se permettent de me retrouver et de me contacter ailleurs, sur Instagram ou sur Facebook. Et non, cela ne me flatte pas, si je n’ai pas envie de leur parler sur l’application de rencontre, pourquoi pensent-ils que j’en aurais envie sur Instagram ?", déplore-t-elle.

Un comportement à rapprocher de la culture de l’insistance sur internet qui consiste pour certains hommes à insister encore et encore pour recevoir une réponse, ce qui s’apparente à du harcèlement, avec cette idée qu’il faut s’acharner pour qu’une femme cède, qu’un refus n’en est jamais vraiment un. Ce phénomène relève donc également de la culture du viol et du (non-) consentement.

Ce n’est pas parce que je suis sur une application de rencontre que je lui dois quoi que ce soit, je décide à qui je donne mon attention

Pour Lina, les choses ont été très loin. "J’ai arrêté de parler avec l’un d’entre eux, parce que je n’aimais pas le ton qu’il employait avec moi. Il a commencé à m’envoyer des messages de plus en plus agressifs, me disant que j’avais un problème avec les hommes, me demandant pour qui je me prenais, etc. Il me donnait des leçons." Sur les captures d’écran envoyées par Lina, nous lisons des messages du même homme remontant à plusieurs années, Lina n’y répond pas. Il lui demande notamment si "la baise (sic) est bonne ?"