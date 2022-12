Entre malchance et maladresse, Lukaku n’est pas parvenu à marquer contre la Croatie

Les Diables rouges ne sont pas passés loin de l’exploit face à la Croatie jeudi soir mais ont finalement quitté la Coupe du monde par la petite porte. La Belgique aurait en effet pu s’imposer dans ce match couperet du groupe F mais n’a pas su concrétiser ses opportunités.

Symbole de ce manque de réalisme, Romelu Lukaku a eu trois occasions de but au bout du pied. Monté à la mi-temps, le centre-avant des Diables rouges a tout de suite pesé sur la défense adverse. Et ça s’est vu dans le jeu belge. Malheureusement, il n’est pas parvenu à faire trembler les filets.

A l’heure de jeu, le N°9 de l’Inter Milan a frappé sur le poteau dans un angle bien fermé par l’impeccable croate Gvariol (60e). Plus malchanceux que maladroit, Lukaku a ensuite failli marquer en déviant une timide frappe de Thomas Meunier dans le petit rectangle (87e). Mais c’est trois minutes plus tard que Lukaku a cruellement manqué de sang-froid en ratant son contrôle à quelques pas du but (90e). Dans les arrêts de jeu, l’attaquant belge aurait pu se faire pardonner mais une intervention 5 étoiles de Gvardiol l’en a privé.