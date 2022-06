Entre les 2700 parties civiles, "des liens se sont créés, un collectif nécessaire pour surmonter tout ça", témoigne l’avocate Héléna Christidis

L’avocate de 27 parties civiles a elle-même plaidé sur le thème des enfants, sur ce qu’est être enfant victime du terrorisme et des attentats du 13 novembre 2015. Une plaidoirie qui peut faire l’objet d’une forte charge émotionnelle. "C’est sûr que l’émotion arrive automatiquement, parce que c’est un dossier qu’on porte, nous avocats, depuis plus de six ans. Donc, c’est automatique qu’au moment où on plaide, c’est aussi un aboutissement pour nous. Et c’est vrai que la thématique des enfants était un peu particulière. Donc oui, il y a de l’émotion et en même temps, après, le côté professionnel revient de toute façon et il permet d’aller au bout de ce que chacun a fait finalement."

Et à force de partager des moments aussi forts, des liens se créent. "Evidemment, des liens se créent entre professionnels, avec les victimes, avec toutes les personnes et tous les acteurs de ce procès, raconte l’avocate. Et on a d’ailleurs vu des victimes qui se sont rapprochées les unes des autres. Il y a vraiment eu quelque chose, un lien qui s’est créé pendant 10 mois et ce collectif a vraiment été nécessaire pour surmonter tout ça."