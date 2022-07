Entre la vie et la mort: cinquante nuances de noir

C’est à un formidable thriller que nous convie Giordano Gederlini, réalisateur d’origine chilienne, installé en Belgique, à qui l’on doit d’avoir été co-scénariste pour Les Misérables de Ladj Ly, pour Tueurs, film réalisé par François Troukens et Jean-François Hensgens, et pour Duelles d’Olivier Masset-Depasse.

Laissant le spectateur reconstituer le puzzle au fur et à mesure que l’action avance et que les personnages se dévoilent, le film se révèle être autant un drame intime qu’un polar noir de chez noir où se mêlent vengeance, passé, culpabilité et déracinement.

Totalement intrigant et parfaitement efficace, le récit sous tension donne à voir un Bruxelles inédit, presque méconnaissable de jour comme de nuit et d’une étonnante cinégénie !

À cela s’ajoute l’interprétation remarquable de l’acteur espagnol Antonio de la Torre tout en puissance rentrée, parfait dans ce personnage d’homme brisé et usé trouvant la force de livrer un dernier combat. Face à lui le duo formé presque en miroir par Olivier Gourmet et Marine Vacth dans la peau de deux flics, en butte à des rapports père et fille conflictuels, sont tout aussi formidables.

Un film made in Belgium qui n’a rien à envier aux meilleurs des polars américains, ça ne se refuse pas… ne le ratez pas !