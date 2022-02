Entre la seconde main et l'ultra fast fashion, le coeur des ados balance.

Plus en détail, si la nourriture constitue le principal poste de dépenses chez les filles comme chez les garçons, l'étude souligne quelques disparités entre les genres. Les garçons se tournent avant tout vers le gaming et le numérique, tandis que les filles ne jurent que par la mode - ou presque. Les vêtements et les accessoires représentent une transaction sur dix chez les filles âgées de 10 à 12 ans, une sur sept entre 12 et 16 ans, et une sur huit après 16 ans.

Le géant chinois Shein, considéré comme de l'ultra fast fashion, est la marque de mode préférée des jeunes filles.

C'est même le deuxième marque au global derrière McDonalds, témoignant d'un engouement certain de cette classe d'âge pour la mode à bas prix qui permet de briller sans se ruiner.

En sixième position figure Vinted, le spécialiste de la seconde main, qui permet à cette génération de combiner éco-responsabilité et achat/vente malins, autrement dit renouveler sa garde-robe à moindre coût. Entre leurs engagements et la réalité de la consommation des ados, il y a donc bel et bien un "gap" que l'appât du gain et du style ne semble pas près de combler.

* Ce baromètre a été réalisé d'après une enquête basée sur les données des plus de 100.000 utilisateurs Pixpay et de leurs 3,4 millions de transactions entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021.