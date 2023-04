Entre la Grande bleue et les nuances vertes du Massif des Maures

A Lalonde-les-Maures, on veille à protéger le littoral et son sentier. Mais il y a aussi un sentier sous-marin au départ de la plage de l’Argentière. Il permet au visiteur équipé de palmes et d’un tuba, de mieux connaître les richesses côtières. Michel Barral, du département environnement de la commune, anime ce sentier dans l’eau de mer. " Les visites guidées c’est en juillet-août le matin et jusqu’à 7 personnes maximum. Je me suis inspiré de ce qui se fait depuis 20 ans à Port-Cros, là où j’ai travaillé auparavant. Toute forme de pêche est interdite sur 4 hectares. A travers ce parcours linéaire de 400 mètres en Méditerranée, on souhaite faire passer un message de protection. " Et cela commence par la plage où on explique le rôle de la posidonie. Cette plante oxygénante est enlevée fin mai puis remise après saison. Sur les plages, elle freine l’érosion ; sous l’eau, elles forment des dunes sous-marines en se décomposant. " Depuis l’instauration du sentier marin, j’ai remarqué une amélioration de la biodiversité. On observe des raies pastenaques, une espèce côtière présente sur les fonds sableux et dans les estuaires protégés. " Michel a même croisé un homard, devenu rare, à moitié caché sous un rocher. Comme son collègue Grégory Eynard, référent littoral pour les voisins de Bormes-les-Mimosas, il défend les activités en pleine nature. Ils veillent sur la bonne conduite du sentier du Littoral. " A Bormes, nous possédons une des communes les plus boisées avec 9 500 hectares gérés par l’ONF. Le microclimat est favorable au dépôt de ruchers dans les vignes et les oliveraies. La lavande-papillon ne pousse qu’ici, elle résiste à la fois au sel et aux sols pauvres ; ses feuilles pointues lui permettent de conserver l’eau. " Le pin maritime s’est acclimaté lui aussi, parmi le chêne kermès, liège ou vert. Grégory évoque les 22 km de côte jusqu’au fort de Bregançon en suivant le balisage jaune. Deux tronçons du sentier du littoral, soit 17 km 100% pédestres, ont été aménagés sur l’ancien sentier des douaniers sous Napoléon. " On choisit le tracé en fonction des conditions. Le littoral est du domaine public maritime, mais les domaines privés qui les jouxtent limitent la sur-fréquentation. Mon but est d’aménager un tronçon manquant vers le fort de Bregançon. "