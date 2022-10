Entre la Chine pas aussi forte qu’on le dit et les vaccins à ARN messager espoir contre le cancer

La réélection de Xi Jinping pour un troisième mandat à la tête de la Chine. Officiellement, c’est une victoire pour la ligne dure du Parti communiste chinois. Mais à lire l’interview accordée par David Baverez, un investisseur français établi de longue date à Hong Kong, cette réélection, elle doit être regardée avec tout de même quelques nuances.

C’est l’un des meilleurs connaisseurs de la Chine. La Chine est fragile, très fragile. En dix ans, elle a voulu changer son modèle, qui était donc basé sur les exportations au profit d’une croissance qui serait tirée par la demande interne, autrement dit par la consommation. Ce nouveau modèle ne fonctionne pas, la croissance de la consommation a surtout été tirée par l’endettement des ménages chinois et cet endettement s’est fait surtout dans l’immobilier. Faute d’argent, les promoteurs immobiliers privés sont incapables de terminer la construction de millions de logements que leurs acheteurs chinois ont déjà payés. Donc l’Etat chinois est obligé d’intervenir...

Et bonnes nouvelles, sur le site de la BBC : les deux fondateurs de Bio et Tech, les deux chercheurs turcs établis en Allemagne et qui se sont donc associés avec l’américain Pfizer pour nous proposer les fameux vaccins avec ARN messagers, sont extrêmement optimistes. Nous avons de fortes chances qu’avec l’expérience acquise pour lutter contre le COVID a permis de faire progresser la recherche d’un vaccin, lui aussi ARN messagers, mais contre le cancer qui pourrait être réalisable d’ici 2030.