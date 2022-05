Entre l’Oklahoma et l’Alabama, voici Thompson Square, le duo revient avec un nouveau single ''Country In My Soul''

L’album, un mélange hybride de country pop et rock, fait un tabac aux USA, il est rapidement disque d’or et le deuxième single "Are You Gonna Kiss Me Or Not" devient quant à lui disque de platine. Thompson Square devient la nouvelle coqueluche de cette country hybride décomplexée. Trois albums plus tard, le dernier "Masterpiece" date de juin 2018, Thompson Square est de retour avec un tout nouveau single : "Country in My Soul", cette fois chez Quartz Hill Records, le jeune label qui héberge aussi Joe Nichols. Monsieur et Madame Thompson ont changé de look, mais leur musique reste fidèle aux sonorités country pop/rock !

thompsonsquare.com