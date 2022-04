Felice Mazzù pointe le match face à Seraing, remporté 4-2 en octobre 2021 comme le plus déterminant : "on est mené à dix, 2-0 à la mi-temps et on réussit à renverser ce match. Il est le plus déterminant parce que les joueurs ont pris conscience, que même en infériorité numérique, dans un championnat de Division 1, on a été capable de gagner un match contre un adversaire qui nous battait 2-0 finalement à la mi-temps. Je pense qu’ils ont pris conscience que l’enthousiasme, l’envie d’aller vers l’avant parce qu’on a joué à dix toute notre deuxième mi-temps dans la partie adverse du terrain et c’est que simplement qu’on soit à dix ou à onze, c’est la volonté qui détermine finalement. A partir du moment où il y a de la qualité dans l’équipe, c’est le mental et la volonté qui déterminent l’issue d’un match. "

Un des moments les plus étonnants cette saison pour Felice Mazzù concerne les applaudissements de la part de supporters adverses en fin de saison : "Après notre sortie, à chaque match, les supporters adverses nous ont applaudis […] C’est très étonnant et ça doit donner de l’énergie positive à tout le groupe, à tout le club. Comme quoi, le sport peut finalement réunir certains paramètres même quand vous êtes adversaires […] Donc si on pouvait voir cette situation-là beaucoup plus souvent, pas pour l’Union mais pour toutes les équipes, ce serait extraordinaire. "