Entre Gorillaz et Blur, Damon Albarn toujours au galop

Aucune raison de craindre un set ronronnant à l’écoute des précédents concerts couchés sur disques lors des reformations antérieures, comme All the People (2009, titre tiré des paroles du morceau Parklife) ou Parklive (2012, jeu de mots sur ce même morceau).

Avec Albarn, il se passe toujours quelque chose sur scène. Comme à Paris, à La Gaîté Lyrique en 2021, où, pour un projet solo, il improvise parfois pour surprendre les musiciens qui l’accompagnent.

Il adore qu’on lui rende la pareille. A Paris, au Bataclan, en 2019, Tony Allen (disparu depuis, batteur de Fela Kuti) change ainsi en cours de route le tempo pour le plus grand bonheur d’un Albarn au micro de The Good, The Bad & The Queen, supergroupe avec Paul Simonon à la basse (ex-The Clash).

A la Philharmonie de Paris en 2022, on a même vu Albarn souffler dans un long cor droit, instrument à vent d’Islande, son pays de cœur et source d’inspiration de son dernier album solo The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows.

Il faut s’attendre à d’autres déclinaisons du touche-à-tout. Il a déjà surpris avec Mali music, basé sur des échanges avec des artistes maliens, ou l’opéra Le Vol du Boli, associé à l’un des plus célèbres réalisateurs africains, le Mauritanien Abderrahmane Sissako ("Timbuktu").