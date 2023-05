Entre Gen Y et Gen Z : les Zillenials

Boomers, Gen X, Gen Y, Gen Z et maintenant "Zillenials" ? Késako ?

Entre la génération Y (personnes nées entre 1984 et 1996) et la génération Z (personnes nées entre 1997 et 2010), se trouvent les Zillenials. Ces derniers constituent la génération qui était déjà née lors des attentats du 11 septembre 2001 mais qui était trop jeune pour s’en souvenir aujourd'hui.

Métro rapporte que selon le Urban dictionnary, les Zillenials sont "Une micro génération de personnes nées entre 1993 et 1998, diplômés du lycée entre 2012 et 2016. Les Zillennials sont les dernières années de la génération Y et les premières années de la génération Z, et bénéficient de traits mixtes propres aux deux générations. Ils sont trop jeunes pour se reconnaître dans le noyau de la génération Y, mais trop vieux pour être en phase avec le noyau de la génération Z. Les Zillenials étaient des enfants des années 2000 et sont passés d’adolescents à adultes au cours des années 2010. Les plus jeunes en 2020 ont 21 ans".

Il faut également tenir compte de l’évolution de la technologie pour comprendre quelles sont les personnes concernées par cette appellation. En effet, les zillenials ont connu le passage de l’analogique au numérique, contrairement à la génération Z qui a directement été plongée dans le numérique. Selon la même source, Sabrina Grimaldi, créatrice de Zillenial Zine, a déclaré ceci à CNN : "Nous avons grandi avec la technologie toute notre vie, mais nous ne sommes pas des danseurs TikTok comme la génération Z, et nous n’étions pas non plus sur MySpace comme la génération Y."