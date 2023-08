Entre fournaise méditerranéenne et grisaille belge : qu'est-ce qui explique de tels contrastes météo en Europe ?

À l’échelle du globe, le mois de juillet 2023 a été le plus chaud jamais enregistré avec une température moyenne frôlant les 17°C.

Évidemment quand on parle de "températures moyennes", la chaleur ne saute pas aux yeux directement, mais si on considère des cas plus précis, l’impression est totalement différente, citons par exemple les températures maximales de plus de 50°C dans la vallée de la mort aux Etats-Unis ou encore les 40°C – et plus – enregistrés dans le sud de l’Europe.

Si on zoome sur le vieux continent, c’est entre le 12 et le 18 juillet que l’Europe a connu cette période de chaleur extrême, engendrant notamment les terribles incendies qui ont ravagé Rhodes. Mais si on zoome encore un peu sur la Belgique, force est de constater que chez nous, nous n’avons pas souffert d’une chaleur excessive. Comment l’expliquer ?