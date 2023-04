Entre formation et exploitation, les médecins spécialistes en formation croulent sous le travail

48 heures de travail par semaine, c’est le minimum pour 95% des médecins spécialistes en formation (MSF). Ces jeunes diplômés, qui passent encore de nombreuses années à se perfectionner dans une discipline, prestent de manière active dans les hôpitaux. Et ils ne comptent pas leurs heures. Alors, le SPF Santé publique l’a fait pour eux. A la fin de l’année 2021, près de 1500 médecins spécialistes en formation ont répondu à une vaste enquête, imités quelques mois plus tard par 756 maîtres de stage. Le formulaire ne se concentrait pas que sur le temps de travail, mais c’est ce chapitre qui attire l’attention, tellement les chiffres avancés sont impressionnants.

6,3% travaillent plus de 71 heures par semaine !

Lorsqu’ils travaillent dans les hôpitaux, les MSF ont le choix entre deux horaires. Le temps de travail normal prévoit la possibilité de travailler jusqu’à 48 heures par semaine. Pour info, la moyenne européenne tous métiers confondus est d’un peu plus de 36 heures/semaine. Mais il existe également une possibilité de temps de travail supplémentaire, en signant ce qu’on appelle la clause "opting out". Et sans surprise, ce régime est privilégié par les médecins spécialistes en formation, principalement "pour répondre aux besoins du service" ou "parce qu’ils ont le sentiment d’y être obligés", révèle l’enquête. Notez que pour la minorité de 13,4% qui opte pour le temps de travail normal, plus de la moitié travaille au-delà des 48 heures prévues.

Mais que dire alors de ceux qui acceptent le travail supplémentaire ? 27,6% d’entre eux avouent dépasser les 61 heures hebdomadaires, et 6,3% les… 71 heures !

"En fait, cela dépend fort du service pour lequel on travaille et de la période de l’année", nous explique Marie (prénom d’emprunt). "En pneumologie en plein hiver, on aura forcément beaucoup de travail et d’heures supplémentaires. Les hôpitaux sont au courant et nous demandent même de ne pas prester. On ne le fait donc pas parce que la hiérarchie nous y pousse, mais bien parce que les conditions l’exigent : on doit s’occuper des patients. Et puis, cela peut vite monter. Il suffit d’une garde de 24 heures pour affoler les compteurs." A la question de savoir si ces nombreuses heures sont rémunérées : "On doit pointer nos heures de service, mais on sait que c’est modifiable ensuite. Donc ces heures ne sont pas officielles et on ne touche rien."

Pas que les spécialistes

Le cursus de médecine est jalonné de nombreux stages. Et pas besoin d’attendre la spécialisation pour prester des heures bien au-delà du raisonnable. Stéphanie (prénom d’emprunt) a terminé son stage aux urgences d’un hôpital il y a quelques jours. "Ma dernière semaine, j’ai travaillé près de 75 heures. Car si notre horaire est officiellement un 8 heures-18 heures, il faut être prêts pour la remise de gardes à 7h50. Comme nous ne faisons pas partie du personnel, nous n’avons pas droit à un parking et il faut marcher un quart d’heure. On ne termine jamais avant 18h30-19 heures mais on a aussi des gardes obligatoires, jusqu’à 23 heures. J’ai eu trois gardes sur les quatre week-ends que comptait mon stage. Non seulement les horaires sont longs, mais on doit les combiner avec les cours ou les travaux pratiques et on n’a pas de récupération. Quand on rentre chez soi à minuit passé et qu’on doit être le lendemain opérationnel à 7h50, on n’a pas le temps de faire autre chose de nos journées. Une fois, je me suis endormie sur ma chaise pendant le briefing du matin."

La Justice s’en mêle

Une précédente étude avait déjà mis en évidence les problèmes de surcharge de travail pour les futurs spécialistes et médecins en devenir. Une nouvelle convention collective a vu récemment le jour mais dans les faits, rien ne change vraiment. Si bien que l’Auditorat du travail a déjà effectué quelques contrôles auprès des hôpitaux. Il en ressort, selon Fabrizio Antioco, Premier Substitut de l’Auditeur du travail de Bruxelles, que : "Trop souvent, le temps de travail prévu par la loi est dépassé. Et dans des cas heureusement moins fréquents, le temps de travail apparaissant dans certains documents officiels ne reflète pas la réalité, en ce qu’il ne correspond pas aux heures réellement prestées par les médecins assistants." Certains hôpitaux ont reçu des avertissements mais le problème persiste : "Ils ont accompli des efforts mais ceux-ci apparaissent insuffisants. En l’absence de régularisation ou en cas de nouveaux constats d’infractions, l’Auditorat sera contraint d’envisager des poursuites devant le Tribunal correctionnel, tant à charge des hôpitaux qu’à charge de personnes physiques."

Au-delà de l’aspect purement légal, cette pratique peut avoir des conséquences désastreuses. Non seulement cela peut ruiner des vocations, provoquer des problèmes psychologiques voire des accidents mais il y a aussi une augmentation des risques pour les patients, soignés par du personnel fatigué.

Le constat implacable, écrit noir sur blanc et consultable sur le site du SPF Santé publique.