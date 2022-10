Entre forêts cathédrales, coteaux pétillants, bocage et jardins

L’Aisne, du nord au sud du département, contraste entre bois et plaines, entre bocage et grandes cultures, entre plateaux et collines, entre craie et calcaire… Grandeur Nature s’y aventure.

Chimay derrière nous, la traversée de la forêt de Saint-Michel nous mène vers Vervins. Nous sommes dans les Hauts-De-France au nord de l’Aisne, à une heure de route de la Belgique ; le fameux maroilles donne son identité gastronomique au terroir local. Grandeur Nature plonge ainsi en Thiérache, à Parfondeval exactement. Comme sorti d’un conte, ce village labellisé " Plus beau villages de France " nous force à l’arrêt en terre picarde.

" La Thiérache est riche en bosquets et vergers. Pour l’heure cèpes, girolles et morilles font le bonheur des cueilleurs de champignons ", explique Olivier au nom d’une communauté de 30 villages comptant 7000 habitants au total. De nombreuses petites parcelles sur terrain vallonné, des haies et de multiples vergers de pommiers font penser au bocage normand. D’imposantes maisons en briques rouges et aux toits en ardoises grises révèlent l’activité agricole soutenue ; ici on se chauffe au bois, on produit du vin de fruits et du cidre au fil des saisons qui façonnent ce tapis de verdure et de cultures.

" Le village possède toujours un ancien moulin de l’époque de Louis XIV. Sa roue à aube fonctionnait encore dans les années 60 grâce à un bief jouxtant un petit ruisseau ". Non loin, le lavoir couvert du village servait aussi d’abreuvoir : " Les bonnes des riches côtoyaient là les fermières… Et ici comme dans les villages voisins, tout le monde se retrouvait dans l’église fortifiée lors des passages de troupes. ", termine notre interlocuteur. Petit tour enfin chez Lucien. Dans sa grange de 1760, il collectionne les outils d’antan. Ceux des générations d’hommes et de femmes qui ont façonné ce village aujourd’hui apprécié des gens de passage pour son authenticité dans un environnement intact.