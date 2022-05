Entre fins de contrat et manque de temps de jeu, le mercato sera dangereux pour les Diables

Il ne reste qu’un mercato avant la Coupe du monde et il sera capital pour de nombreux Diables. Roberto Martinez l’a dit : attention à ne pas faire n’importe quoi. Retour sur ce qui pourrait attendre les Diables les prochaines semaines au milieu des rumeurs incessantes du marché des transferts.

Cette fois-ci, le sélectionneur a bien fait passer le message, et clairement. Lors de l’annonce de sa sélection, l’Espagnol a évoqué les absences de joueurs comme Origi et Benteke, habitués des joutes internationales : "Les joueurs absents, comme Divock Origi et Christian Benteke, n’ont rien fait de mal mais évidemment quand on ne joue pas en club on ne peut pas montrer ses qualités.".

Plus tard, le Catalan a alors évoqué ce mercato estival qui pourrait bouleverser l’avenir de plusieurs Diables : "En été, il y a beaucoup de changements qui peuvent arriver. Attention tout de même à ne pas faire un mouvement qui les ferait reculer dans leur carrière… Cette Coupe du Monde hivernale, c’est une première. On ne pense évidemment pas que les joueurs feraient sciemment un transfert 'stupide'. Mais on essaie de leur faire comprendre que quand vous changez de club, il y a toujours une période d’incertitude et d’adaptation à une nouvelle culture, une nouvelle manière de jouer au football, parfois aussi une nouvelle barrière de langue. Un joueur qui arrive dans un nouveau club a besoin de 6 mois d’adaptation, selon moi. Et avant la Coupe du Monde, il n’y aura que quelques semaines. Pour moi, la meilleure période de transferts sera celle après la CDM. C’est quelque chose qu’il faut garder en tête."

Roberto Martinez a donc dressé un avertissement important à ses joueurs : pour faire partie du voyage au Qatar, il faudra jouer. Choisir de partir cet été si vous êtes dans une bonne situation en club n’est donc pas forcément une bonne idée. Tour d’horizon des Diables.