Entre film d'aventure et mysticisme, "Moby Dick" est à voir dans Classic Ciné sur La Trois

Pour le réalisateur John Huston, la baleine représente le Dieu Tout Puissant et Achab est en guerre contre lui. Pour ce dernier, la divinité n'est là que pour tourmenter les hommes. Achab est en lutte contre cette force omniprésente qui dicte nos actes. C'est un blasphémateur, possédé par le désir de puissance, qui tente de se hisser au niveau de Dieu.

Le film de Huston est bien plus qu'un film d'aventure, et il rend parfaitement la force mystique du roman d'Herman Melville. L'unique apparition d'Orson Welles est mémorable, en pasteur qui monte sur la chaire pour raconter la parabole de Jonas et de la baleine. A noter la qualité des effets spéciaux pour l'époque : la baleine en caoutchouc ne semble jamais ridicule, bien qu'elle fut brisée et réparée plusieurs fois pendant le tournage.

