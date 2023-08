Entre fatigue et espoir, les Ukrainiens de Belgique fêtent l’anniversaire de leur indépendance

Au cœur de l’ASBL "Ukrainian Voices", des centaines d’Ukrainiens sont attendus en ce 24 août pour un rassemblement aux couleurs de leur pays. Musique traditionnelle, ateliers créatifs, exposition : un retour aux sources, qui ramène des sourires sur les visages.

"Nous gardons l’espoir de bientôt rentrer à la maison"

"Même si beaucoup d’Ukrainiens ont dû fuir vers d’autres pays et commencer une nouvelle vie, nous nous souvenons toujours de nos racines" explique Alina Kokhanko, présidente du comité de réfugiés "Ukrainian voices".

"Nous sommes tous très fatigués mais on essaie de ne pas en parler parce qu’on sait quel est notre objectif. Nous voulons obtenir la liberté et l’indépendance pour nos enfants et notre futur".

"On essaie de rester forts. On reste confiants et on garde espoir".