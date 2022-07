Entre expérience, fougue et... bébés : qui sont les Islandaises, premières adversaires des Red Flames à l'Euro féminin ?

C'est évidemment la star de la sélection, vraie leader sur et en dehors du terrain. À 31 ans, elle dispute son quatrième Euro consécutif ! Son parcours au plus haut niveau force le respect avec une multitude de titres décrochés au sein des grosses cylindrées européennes (Wolfsburg, Lyon). Et malgré une pause d'un an et demi avec l'équipe nationale, la voilà revenue en tant que capitaine et... maman. Entre brassard et biberons, elle n'a donc pas choisi et est revenue sur les terrains quatre mois seulement après son accouchement. C'était son pari : être prête à temps pour l'Euro.

En bonus, Sara Björk Gunnardsdóttir a surtout réintégré le groupe de l'Olympique Lyonnais juste à temps pour y gagner une Champions League en mai dernier, ajoutant un deuxième trophée européen à son palmarès après celui remporté (déjà avec avec l'OL) lors de sa première saison en France en 2020. Elle avait d'ailleurs marqué un but en finale face à… son ancienne équipe de Wolfsburg. Une fois cet Euro terminé, elle découvrira un autre championnat encore, en Italie, sous le maillot de la Juventus.



Gunnardsdóttir est la joueuse la plus capée de la sélection, mais son absence de plus d'un an et demi en équipe nationale a été compensée par la jeune Karolina Lea Vilhjalmsdottir (Bayern Munich) qui a prouvé que la concurrence n'était pas un vain mot au pays des Vikings (ou dirait-on plutôt des Viqueens ?)