Entre exotisme et colonialisme : "Adieu Zanzibar" d’Abdulrazak Gurnah, Prix Nobel de littérature 2021

D’un archipel paradisiaque jusqu’aux espoirs et désillusions de l’exil. Gorian Delpâture a été ébloui par Adieu Zanzibar, roman d’Abdulrazak Gurnah paru chez Denoël et Prix Nobel de Littérature 2021.

Des parfums d’Afrique orientale au goût doux-amer d’histoires d’amour interdites et d’exil déchirant, s’entremêlent les destins de quidams au temps de la colonisation et de la décolonisation, entre Zanzibar et Londres.

L’auteur tanzanien Abdulrazak Gurnah, dernier Prix Nobel de littérature, né en 1948 à Zanzibar, dresse un portrait à la fois nuancé et interrogateur de ces périodes complexes et tourmentées, à travers deux histoires d’amour qui semblent impossibles. En 1899, Zanzibar est une colonie britannique. Martin Pearce, recueilli par Hassalani, tombe sous le charme de la sœur de ce dernier, Rehana. 60 ans plus tard, le lecteur est emporté par les pérégrinations des frères et sœurs Ahmid, Rashid et Farida. Le premier tombe amoureux d’une femme divorcée, les autres rêvent d’émancipation en Angleterre, à l’aube de l’indépendance de leur pays.