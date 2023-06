Entre espérances et craintes, l’intelligence artificielle divise le monde du travail.

Ainsi, 28% des salariés de plus de 45 ans aimeraient que les entreprises adoptent une position plus conservatrice au sujet de l’intelligence artificielle, quitte à interdire purement et simplement son utilisation. En comparaison, seuls 17% des 21-25 ans sont de cet avis.

L’enquête de Glassdoor montre que certains secteurs d’activité sont plus hostiles envers l’IA que d’autres. Les salariés travaillant dans la publicité et le marketing (87%) s’opposent fermement à l’interdiction de ChatGPT et d’autres programmes d’IA en entreprise, tout comme les professionnels du conseil (84%) et de la santé (83%).

À l’inverse, un tiers des avocats interrogés aimeraient que cela soit le cas. Cette statistique atteste des transformations que connaît le secteur juridique depuis l’avènement des technologies liées au "big data". En effet, un grand nombre de démarches juridiques et administratives sont désormais automatisées, comme la rédaction complète et sur mesure d’actes basiques ou la recherche de décisions de justice.

Mais l'automatisation de ces tâches ne rend pas les professionnels du droit obsolètes pour autant. L’avocat américain Steven Schwartz en a fait les frais lorsqu’il s’est appuyé sur ChatGPT pour rédiger un mémoire juridique dans une affaire opposant un particulier à une compagnie aérienne. Selon le New York Times, le document citait plusieurs arrêts qui n’ont jamais existé en guise de jurisprudence.