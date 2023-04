Entre enjeux technologiques et marketing, OpenAI offre 20.000 $ à qui trouvera des bugs dans ses outils… dont ChatGPT

Cette course aux bugs intervient quelques semaines après l’annonce d’une faille de sécurité dans l’outil. Des conversations, mails et numéros de téléphone ont été dévoilés directement sur la plateforme. "Des failles, il y en aura toujours. Dans l’histoire informatique, on aime dire que la plus grande faille se trouve entre le clavier et la chaise. Soit l’humain hack l’outil, souhaite il utilise mal l’outil et se fait hacker". L’Italie vient d’ailleurs de bloquer provisoirement ChatGPT, pour des raisons de respect des données. "Il ne faut pas sous-estimer le côté 'Open' du titre. Ce n’est pas pour rien que cela s’appelle comme cela, alors que ça n’a plus grand-chose d’ouvert a priori." La quatrième et dernière version en date de ChatGPT n’était plus OpenSource, s’éloignant de cette manière des premières versions volontairement ouvertes de l’outil. "Les logiques derrière ce genre d’annonces sont des logiques de business. Quand on voit que le programme pro est déjà lancé, il ne faut pas se leurrer. C’est tout sauf philanthropique."

En parallèle, OpenAI travaille déjà sur la cinquième version de ChatGPT, dans l’optique de rivaliser plus que jamais avec l’intelligence humaine.