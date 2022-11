Entre Elden Ring et God of War Ragnarok, quel sera le jeu vidéo de l’année ?

La cérémonie des Game Awards aura lieu le 8 décembre prochain. D’ici là, les Oscars des jeux vidéo ont annoncé les nommés. Et sans surprise, Elden Ring et God of War Ragnarok sont sélectionnés à de multiples reprises. Voici la liste complète :

Jeu de l’année

A Plague Tale: Requiem (Asobo Studio/Focus Entertainment)

Elden Ring (FromSoftware/Bandai Namco)

God of War Ragnarök (Sony Santa Monica/SIE)

Horizon Forbidden West (Guerrilla Games/SIE)

Stray (BlueTwelve Studio/Annapurna)

Xenoblade Chronicles 3 (Monolith Soft/Nintendo)

Meilleure réalisation

Elden Ring (FromSoftware/Bandai Namco)

God of War Ragnarök (Sony Santa Monica/SIE)

Horizon Forbidden West (Guerrilla Games/SIE)

Immortality (Half Mermaid)

Stray (BlueTwelve Studio/Annapurna)

Meilleure scénario

A Plague Tale: Requiem (Asobo Studio/Focus Entertainment)

Elden Ring (FromSoftware/Bandai Namco)

God of War Ragnarök (Sony Santa Monica/SIE)

Horizon Forbidden West (Guerrilla Games/SIE)

Immortality (Half Mermaid)

Meilleure direction artistique

Elden Ring (FromSoftware/Bandai Namco)

God of War Ragnarök (Sony Santa Monica/SIE)

Horizon Forbidden West (Guerrilla Games/SIE)

Scorn (Ebb Software/Kepler Interactive)

Stray (BlueTwelve Studio/Annapurna)

Meilleure musique

Olivier Deriviere, A Plague Tale: Requiem

Tsukasa Saitoh, Elden Ring

Bear McCreary, God of War Ragnarök

Two Feathers, Metal: Hellsinger

Yasunori Mitsuda, Xenoblade Chronicles 3

Meilleur audio

Call of Duty: Modern Warfare 2 (Infinity Ward/Activision)

Elden Ring (FromSoftware/Bandai Namco)

God of War Ragnarök (Sony Santa Monica/SIE)

Gran Turismo 7 (Polyphony/SIE)

Horizon Forbidden West (Guerrilla Games/SIE)

Meilleure performance par un acteur