Entre Dry January et la tournée minérale, les mois sans alcool se popularisent

On arrive à la fin du mois du janvier. Et pour certains, c’est peut-être votre cas, c’est la fin d’un mois sans alcool. Pour d’autres, ce sera en février, avec ce qu’on appelle la tournée minérale. Ce genre d’initiatives, désormais, se popularisent. Reportage dans une famille qui enchaîne les deux mois sans alcool.

On est chez Claudine et André : ici, l’alcool, c’est terminé. C’est Claudine qui a commencé, avec la première tournée minérale, en 2017 et depuis, c’est quasiment toute l’année, surtout après la période des fêtes. Fini donc la gueule de bois.