Entre douceur et douleur, une playlist qui piquera votre cœur amoureusement

Tout au long de l’été, nous vous proposons une demi-heure de promenade musicale thématique, concoctée par Francesco Biamonte de la RTS. "Quoi", c’est un petit essai radiophonique, où la musique nous parle de… Quoi ? De Quelque chose. D’un animal, d’un symbole, d’un objet, d’un mot.

La rose, métaphore de la bouche, du sexe féminin, de Dieu, du paradoxe de la douceur et de la blessure au parfum qui émerveille l’âme. A la fois douceur et pureté et en même temps écorchure et douleur. La rose incarne les contraires, la douceur s’accompagne de douleur. Tout comme la cueillette de roses et d’églantiers.

Puisque oui, les roses viennent des églantiers. Depuis la plus haute antiquité, les hommes entourent de leurs soins les églantiers et c’est de cette tendresse qu’est née… Quoi ? La rose ! Elle vient d’Arménie, de Mésopotamie, elle passe par l’Île de Rhodes, traverse la Judée et le Liban. Elle se retrouve plantée dans les jardins de Syracuse en Sicile puis laisse ses branches grimper jusqu’en Italie pour enfin passer les Alpes et se retrouver chez nous, partout. La rose effectue un très long voyage, de la poétesse Sappho de Lesbos qui chantait déjà sa beauté à ton vase. On dit que la rose rouge tire sa couleur du fait que la déesse Aphrodite frappa son fils Eros avec des roses.