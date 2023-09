Entre docu et fiction, "Les filles d’Olfa" de Kaouther Ben Hania, raconte le vertige de l’absence

Olfa a eu quatre filles, et quand la réalisatrice Kaouther Ben Hania croise son histoire, deux d’entre-elles ont été "dévorées par le loup". Pour combler ce vide, et accompagner les véritables protagonistes, un dispositif scénique très original se met en place et trois actrices vont se joindre à la fratrie.

Deux filles pour incarner les soeurs, et un double d’Olfa, pour une respiration dans les moments douloureux.

Sans tabous, les jeunes femmes évoquent l’amour, leur corps, la douleur de l’absence, et les conflits mère-filles qui émaillent leur quotidien. On se souvient également du basculement, le voile sombre qui a recouvert Rahma et Ghofrane les deux aînées, sachant que les deux autres ont aussi vécu cette mise en danger.

Aujourd’hui Ghofrane et Rahma croupissent en prison. Leur avenir n’est guère optimiste, mais gageons que le film apporte sa petite pierre à l’édifice d’un chemin vers la liberté.

Rencontre avec Kaouther Ben Hania…

"Les filles d’Olfa" de Kaouther Ben Hania, avec Hend Sabri (Noura rêve) – Une réalisation brillante, un film intime, des dialogues audacieux et une lumière exceptionnelle