Entre deux concerts en festival, le secteur de la construction recrute : 14.000 métiers sont à pourvoir

Et si le meilleur moyen de contrer la pénurie de main-d’œuvre dans le bâtiment était de recruter… en festival ? L’idée peut paraître saugrenue, mais elle pourrait bien porter ses fruits… Alors, prêt à postuler entre deux concerts ?

Cette année, le secteur de la construction était présent au Festival Couleur Café. Il le sera également lors des Ardentes au début du mois de juillet et au Suikerrock à Tirlemont au début du mois d’août. Au programme, un stand modulaire pour présenter un secteur de la construction en pleine révolution auprès du public : "Nous avons mis un stand, une maison entièrement modulaire, où nous souhaitons montrer aux jeunes la diversification du secteur et surtout montrer que le secteur mise sur l’innovation, sur l’évolution technologique et la digitalisation", détaille Bruno Vandenwijngaert, le patron de Constructiv, une organisation offrant des services au secteur de la construction.

Il faut dire que le secteur de la construction se modernise. Les nouvelles technologies et l’intelligence artificielle font dès à présent partie du métier… De quoi casser le cliché de ce secteur "manuel" : "le secteur est en pleine évolution technologique. Ce n’est plus uniquement la maçonnerie, les blocs… On passe aujourd’hui à la réalité virtuelle." détaille Bruno Vandenwijngaert. "Notre objectif, c’est d’aller directement en contact avec les jeunes, capter leur attention de manière ludique, notamment en organisant sur notre stand un jeu-concours utilisant cette réalité virtuelle. On les met aussi par la même occasion directement en contact avec nos spécialistes issus de notre secteur qui peuvent éveiller leur intérêt à rejoindre le secteur et y construire une carrière stable et riche d’évolution".

Une manière ludique de présenter ces métiers qui a eu un certain effet : près de 3000 jeunes ont manifesté leur intérêt lors du festival Couleur Café.

Un travail moins pénible

L’argument de poids, c’est aussi que le travail est de moins en moins pénible selon Bruno Vandenwijngaert : "Le travail est devenu beaucoup plus léger. Il y a plein de méthodes de travail qui ne sont plus les mêmes qu’il y a 20 ans, qu’il y a 50 ans. Le secteur a vraiment évolué dans les méthodes de construction. Il y a plus de 40 métiers différents et c’est une force. La diversification permet aussi de participer à de nombreux nouveaux projets", ajoute le patron de Constructiv.

Au total, plus de 14.000 métiers sont à pourvoir dans le secteur. Et cela pourrait augmenter dans le futur à cause des enjeux climatiques puisque de nombreuses décisions politiques poussent à la rénovation énergétique des bâtiments.