Entre deux chimios, Lucien, atteint d'un cancer du côlon, réussit à boucler un Ironman

Lucien a 49 ans quand, en juillet 2020, on lui diagnostique un cancer du côlon avec des métastases au foie. Deux interventions chirurgicales et de la chimiothérapie s’ensuivent. La maladie évolue et passe aux poumons, une nouvelle chimiothérapie démarre. Elle est plus supportable et Lucien se force à sortir. Mais, malgré la maladie, ce Louvériois va accomplir un véritable exploit sportif.

Avant la maladie, il s’était inscrit pour un Ironman, Un triathlon qui comprend 3,8 km de nage, 180 km à vélo et 42 km de course à pied. Avec la pandémie, l’épreuve a été reportée. Lucien n’est plus capable de courir mais se met à marcher dans les bois, chaque jour un peu plus. Grâce à un mental d’acier, il se remet à nager et à courir doucement. Entre deux chimios, il se lance dans l’épreuve : "Je vais nager et si j’arrive au bout, je déciderai si je prends le vélo ou pas." Il sort de l’eau avec le sourire et monte sur le vélo. Après 180 km, il s’assoit : "Comment je vais faire pour courir ?" Ses jambes ne suivent plus. Lucien se redresse, commence à marcher et parvient malgré tout à terminer l’épreuve à son rythme.